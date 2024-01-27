Умер брат полпреда Татарстана в России Ахметшина

Сегодня в Альметьевске умер полковник Рафаэль Ахметшин — брат вице-премьера РТ, полномочного представителя Татарстана в России Равиля Ахметшина, сообщает пресс-служба полпредства.

Рафаэлю Ахметшину было 72 года. Он находился в отставке, всю жизнь посвятил службе в МЧС России по Татарстану, работал в Альметьевске и Казани.

Он был мастером спорта по пожарно-прикладному спорту, кандидатом в мастера спорта по вольной борьбе.

Похороны пройдут, завтра, 28 января. Рафаэля Ахметшина похоронят в родной деревне Нижнее Абдулово, рядом с родителями, двумя братьями и сестрой.