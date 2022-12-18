Умер баянист, народный артист Татарстана Рамиль Курамшин

Ушел из жизни народный артист Татарстана, баянист-виртуоз, композитор Рамиль Курамшин. Об этом в социальной сети сообщил руководитель фонда Вагапова Рифат Фаттахов.

«Печальные новости. Умер Рамиль Курамшин», – написал Рифат Фаттахов. «Пусть дух Рамиля Абыя будет радостным. Был умелым человеком. Он навсегда останется в наших сердцах своей мелодичной гармонией и скромной личностью», – выразил соболезнования имам Финляндии Рамиль Беляев.

Рамиль Курамшин родился 16 июля 1947 года в селе Кочко-пожары Краснооктябрьского района Горьковской области (ныне Нижегородская область). Учился в Казанском музыкальном училище, по окончании которого в 1968 году поступил на работу в Татарскую государственную филармонию. Год играл на баяне в Татарском государственном ансамбле песни и танца, в 1969 году начал выступать в бригаде Ильхама Шакирова, где проработал 20 лет.

Еще в годы учебы Рамиль Курамшин писал пьесы для баяна и играл их на радио. Известно более 200 его песен. Большой популярностью среди баянистов пользуются такие произведения, как «Посеял пшеницу», «Бишле», «На улице Летней деревни» «Летучий голубь» и другие.

Окончив два курса училища, он начал выступать на радио. Игрална баяне, обрабатывая написанные им пьесы, татарские народные мелодии: «Пьеса для баяна», «Шутка», «Концертная пьеса», «Куговица», «Карабай» и другие. Еще в годы учебы играл на различных концертах с такими певцами, как Фахри Насретдинов, Идеал Ишбуляков, Райса Билалова, Венера Шарипова, Хадича Гиниятова, Альфия Галимова, Габдулла Рахимкулов, Зифа Басырова. Его многочисленные пьесы для баяна исполняются в музыкальных школах и училищах, Казанской консерватории, молодыми исполнителями в рамках «межрегионального конкурса баянистов и гармонистов имени Рамиля Курамшина».