Умер автор манги Dragon Ball Акира Торияма

В Японии скончался иллюстратор, автор все всемирно известной манги Dragon Ball («Жемчуг дракона») Акира Торияма. Ему было 67 лет, сообщает журнал Weekly Shonen Jump.

«Нарисованная им манга вышла за пределы границ Японии, ее читают и любят во всем мире, — отмечается в сообщении. — Кроме того, созданные им очаровательные персонажи и его потрясающее дизайнерское чутье оказали большое влияние на многих художников и создателей манги».

Манга Dragon Ball получила широкую известность как в Японии, так и за рубежом — было продано порядка 260 млн ее экземпляров. По ней также сняты аниме. Таким образом, работа Ториямы входит в число популярнейших и продаваемых за всю историю.