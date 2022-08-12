Умер автор известных эстрадных хитов поэт Герман Витке

В возрасте 53 лет скончался поэт Герман Витке. Он стал автором многих хитов, которые исполняли звезды российской эстрады. О его смерти сообщила певица Ирина Дюкова в социальной сети «ВКонтакте».

«Друзья. Сегодня в 07.05 перестало биться сердце Геры Витке, великого Поэта, очень близкого мне Человека, моего бывшего Мужа и большого Друга по жизни», — написала она.

Витке родился 7 сентября 1968 года в Москве. В 1989 году поэт начал работать в российском шоу-бизнесе и стал автором множества популярных песен, которые исполняли такие артисты, как Богдан Титомиров, Лайма Вайкуле, Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Марина Хлебникова и другие звезды.