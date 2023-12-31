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Умер автор идеи герба Республики Татарстан Назым Ханзафаров
Умер доктор филологических наук, автор идеи государственного герба Республики Татарстан Назым Ханзафаров. Ученому было 86 лет.
«Назым Ханзафаров будет похоронен в Больших Кайбицах. Прощание состоится 2 января в 11 часов по адресу Сибирский тракт, 31А», — говорится в сообщении его сына Ильшата Ханзафарова.
«Долгие годы работал в нашем институте. Ушел на пенсию 20 лет назад из-за проблем со здоровьем. Институт поддерживал с ним связь. В прошлом году мы выпустили книгу в честь его 85-летия», — сказал директор Института языка, литературы и искусства им.Галимзяна Ибрагимова, доктор филологических наук Ким Миннуллин.
Доктор филологических наук, литературовед, автор идеи государственного герба Республики Татарстан Назим Ханзафаров родился 12 сентября 1937 года в селе Большие Кайбицы Кайбицкого района.
Рузиля Мухаметова
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