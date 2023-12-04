Умер Анатолий Горохов, написавший слова к песне «Наша служба и опасна, и трудна»

В возрасте 85 лет ушел из жизни советский и российский певец, поэт-песенник, актер Анатолий Горохов. Об этом рассказала РИА Новости его супруга Ада Шереметьева.

«Да, это так», – подтвердила смерть супруга актриса.

Анатолий Горохов родился 7 апреля 1938 года в Калинине (нынешняя Тверь). Окончил Московскую консерваторию по классу вокала. Является автором слов песни «Наша служба и опасна, и трудна», звучавшей в сериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» и ставшей неофициальным гимном милиции, а также песен «Королева красоты», «Будь со мной», «Мир на двоих».