Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Умер Анатолий Горохов, написавший слова к песне «Наша служба и опасна, и трудна»
В возрасте 85 лет ушел из жизни советский и российский певец, поэт-песенник, актер Анатолий Горохов. Об этом рассказала РИА Новости его супруга Ада Шереметьева.
«Да, это так», – подтвердила смерть супруга актриса.
Анатолий Горохов родился 7 апреля 1938 года в Калинине (нынешняя Тверь). Окончил Московскую консерваторию по классу вокала. Является автором слов песни «Наша служба и опасна, и трудна», звучавшей в сериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» и ставшей неофициальным гимном милиции, а также песен «Королева красоты», «Будь со мной», «Мир на двоих».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»