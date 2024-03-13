Умер американец, проживший более 70 лет с «железными легкими»

На 79-м году жизни скончался переболевший в детстве полиомиелитом американец Пол Александер, проживший более 70 лет благодаря использованию аппарата «железные легкие». Об этом пишет газета The Independent со ссылкой на заявление, размещенное на странице краудфандинговой платформы GoFundMe, где регулярно собирались средства на содержание больного.

Александер умер еще в понедельник, 11 марта, в больнице, куда попал из-за заражения коронавирусом, но известно об этом стало только сегодня. Точная причина смерти пока не определена.

«Пол, по тебе будут скучать и тебя всегда будут помнить. Спасибо, что разделил с нами свою историю», — написал организатор сбора средств Кристофер Улмер. В свою очередь брат Александера Филипп поблагодарил всех, кто жертвовал средства, и подчеркнул, что эта помощь помогла его родственнику прожить так долго.

Пол Ричард Александр родился 30 января 1946 года в Далласе. В возрасте шести лет он перенес тяжелую форму полиомиелита и оказался парализован. После трахеотомии врачи поместили ребенка в железную капсулу.

Аппарат Ангстрема, или «железные легкие», был создан в конце XIX века, но в 1952 году его усовершенствовали. Это герметичная барокамера длиной в человеческий рост с давлением, отличным от атмосферного. Попеременное понижение и повышение давления позволяет закачивать и выкачивать воздух из легких человека, помогая дышать.

Несмотря на состояние своего здоровья, Александер к 21 году окончил школу, а затем получил высшее юридическое образование в Южном методистском университете в Далласе и Техасском университете в Остине. В 1984 он стал доктором юриспруденции и вскоре начал частную адвокатскую практику. В молодости американец даже мог обходиться без «железных легких» несколько часов, но потом ему приходилось использовать их постоянно.

К 2018 году в мире оставалось три человека, которые жили в подобных капсулах, но в 2020-м Пол Александер остался единственным. Его включили в Книгу рекордов Гиннесса как человек, который прожил дольше всех благодаря «железным легким». В апреле 2020 года он опубликовал свои мемуары.