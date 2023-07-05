news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Культура 5 июля 2023 21:24

Умер актер, сыгравший в фильме «Д`Артаньян и три мушкетера»

Скопировать ссылку
news_top_970_100
Умер актер, сыгравший в фильме «Д`Артаньян и три мушкетера»
фото: кадр из фильма «Д`Артаньян и три мушкетера»

На 83-м году скончался актер Театра им. Вахтангова, режиссер Алексей Кузнецов. Об этом со ссылкой на пресс-атташе театра Елену Кузьмину сообщает ТАСС.

«С глубоким прискорбием сообщаем. Сегодня, 5 июля, на 83-м году ушел из жизни мастер вахтанговской сцены, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств России Алексей Глебович Кузнецов», — рассказала она.

За время работы в театре Кузнецов сыграл около 50 ролей. Телезрителям он запомнился в том числе по ролям Кирсанова-старшего в «Отцах и детях», герцога Бэкингема в фильме «Д`Артаньян и три мушкетера».

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное