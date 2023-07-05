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Умер актер, сыгравший в фильме «Д`Артаньян и три мушкетера»
На 83-м году скончался актер Театра им. Вахтангова, режиссер Алексей Кузнецов. Об этом со ссылкой на пресс-атташе театра Елену Кузьмину сообщает ТАСС.
«С глубоким прискорбием сообщаем. Сегодня, 5 июля, на 83-м году ушел из жизни мастер вахтанговской сцены, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств России Алексей Глебович Кузнецов», — рассказала она.
За время работы в театре Кузнецов сыграл около 50 ролей. Телезрителям он запомнился в том числе по ролям Кирсанова-старшего в «Отцах и детях», герцога Бэкингема в фильме «Д`Артаньян и три мушкетера».
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