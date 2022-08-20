Умер актер Сергей Григорьев, озвучивавший Филю в «Спокойной ночи, малыши»

В возрасте 64 лет умер актер Сергей Григорьев, озвучивавший Филю в программе «Спокойной ночи, малыши». Об этом пишет «Российская газета».

В Большой хоральной синагоге Санкт-Петербурга рассказали, что похороны пройдут 21 августа.

В последние годы Григорьев проживал в израильском городе Ткоа в Иудейских горах. В телепрограмме для детей он работал до 2013 года. Изначально Григорьев был просто кукловодом, а персонажа Филю озвучивал актер Игорь Галуненко. С конца 1988 года за Филю начал говорить Григорьев после того, как ему пришлось один раз заменить Галуненко при срочной пересъемке выпуска.