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Ру Тат
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Культура
14 октября 2022  21:26

Умер актер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в фильмах о Гарри Поттере

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На 73-м году жизни скончался британский актер Робби Колтрейн, известный прежде всего по роли Рубеуса Хагрида в фильмах о мальчике-волшебнике Гарри Поттере. Заявление агента артиста Белинды Райт опубликовала газета Daily Mail, передает ТАСС.

«Мой клиент и друг Робби Колтрейн, кавалер ордена Британской империи, ушел из жизни в пятницу, 14 октября», – рассказала Райт.  

Актер появлялся во всех восьми фильмах о Гарри Поттере. Всего за свою карьеру он снялся в более ста кинолентах, среди которых «Золотой глаз», «И целого мира мало» (сыграл бывшего агента КГБ). Также он известен благодаря роли доктора Эдди Фитцжеральда в сериале «Метод Крекера». 

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