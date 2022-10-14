Умер актер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в фильмах о Гарри Поттере

На 73-м году жизни скончался британский актер Робби Колтрейн, известный прежде всего по роли Рубеуса Хагрида в фильмах о мальчике-волшебнике Гарри Поттере. Заявление агента артиста Белинды Райт опубликовала газета Daily Mail, передает ТАСС.

«Мой клиент и друг Робби Колтрейн, кавалер ордена Британской империи, ушел из жизни в пятницу, 14 октября», – рассказала Райт.

Актер появлялся во всех восьми фильмах о Гарри Поттере. Всего за свою карьеру он снялся в более ста кинолентах, среди которых «Золотой глаз», «И целого мира мало» (сыграл бывшего агента КГБ). Также он известен благодаря роли доктора Эдди Фитцжеральда в сериале «Метод Крекера».