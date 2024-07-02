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Умер актер из «Убойной силы» Владимир Матвеев
Народный артист России Владимир Матвеев умер в возрасте 72 лет. Как сообщили в театре имени Ленсовета, о дне прощания будет сообщено дополнительно.
Будущий актер родился 22 января 1952 года в селе Сладково Маслянского района Тюменской области. В 1974 году окончил ЛГИТМИК (ныне Российский государственный институт сценических искусств — РГИСИ).
После выпускного он начал служить в театре Ленсовета. На этой сцене Матвеев появлялся в спектаклях «Левша», «Укрощение строптивой», «Прошлым летом в Чулимске», «Трехгрошовая опера», «Убийство Гонзаго», «На бойком месте», «Мера за меру», «Каренин. Анна. Вронский» и многие другие.
Народная слава и любовь пришла к артисту после ролей в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Убойная сила», «Тайны следствия», «Мастер и Маргарита», а также фильме «Салют-7».
В 2001 году актер получил высшую петербургскую театральную премию «Золотой софит», Царскосельскую художественную премию и Приз зрительских симпатий петербургского общества «Театрал». В 2008-м его удостоили звания народного артиста России.
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