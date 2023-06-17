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Умер актер из сериала «Кухня» Дмитрий Сапронов
Сегодня на 51-м году жизни скончался российский актер Дмитрий Сапронов, передает РИА Новости со ссылкой на его соцсети. Причина смерти не раскрывается.
Сообщается, что похороны пройдут 18 июня, в этот же день состоится церемония прощания в 10.30 в Москве на ул.Будайская, 2.
Сапронов родился в 1972 году, окончил актерское отделение Ростовского филиала Санкт-Петербургского университета культуры и искусства. Прославился по ролям сериалах «Кухня», «След», «Карпов».
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