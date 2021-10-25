Умер актер из сериала «Друзья»

Актер Джеймс Майкл Тайлер, знакомый зрителям как Гантер из сериала «Друзья», умер в Лос-Анджелесе. Ему было 59 лет, сообщает портал TMZ.

С 2018 года актер страдал раком простаты четвертой стадии. Его не стало в воскресенье.

«Миру он был известен как Гантер (седьмой из „Друзей“) из популярного сериала „Друзья“, но близкие Майкла знали его как актера, музыканта, сторонника распространения осведомленности о раке и любящего мужа», — говорится в заявлении семьи Тайлера.

Актер снялся в более чем 150 сериях популярного сериала, также он был задействован в новом выпуске «Друзья: Воссоединение». Помимо этого, Тайлер играл эпизодические роли в «Клинике», «Сабрине — маленькой ведьме» и других картинах.