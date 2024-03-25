Умер актер из «Бандитского Петербурга» и «Улиц разбитых фонарей» Александр Карпухов

Александр Карпухов в сериале «Улицы разбитых фонарей-4» (2002 год)

Фото: www.kino-teatr.ru

На 51-м году жизни скончался актер театра и кино Александр Карпухов. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказал его коллега по Санкт-Петербургскому Молодежному театру на Фонтанке Александр Андреев.

«Еще одна наипечальнейшая весть… не стало Карпушины… Сани Карпухова… <...> Покойся с миром, Саня. Ты был настоящим», — написал Андреев, не уточняя причины смерти коллеги.

Друг Карпухова Артем Борков в беседе с РБК уточнил, что артист скончался во сне утром субботы, 23 марта. По словам собеседника издания, у актера в последнее время были проблемы со здоровьем. Дата похорон пока не определена.

Александр Иванович Карпухов родился 31 января 1974 года в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург). Сначала учился в Институте авиаприборостроения. Затем, в 1994-м, поступил в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (теперь — Российский государственный институт сценических искусств), которую и окончил в 1999-м.

Актерским дебютом Карпухова стало участие в комедии «Горько!» (1998). С 1999 года служил в Молодежном театре на Фонтанке.

Всего на счету актера более 100 ролей в различных фильмах и сериалах, среди которых — «Агент национальной безопасности» (1999, 2000), «Улицы разбитых фонарей» (1999, 2002, 2013), «Убойная сила» (2001), «Опера. Хроники убойного отдела» (2004), «Бандитский Петербург» (2007), «Морские дьяволы» (2013), «Трудно быть богом» (2013). Кроме того, был ведущим программы «Танц-Класс» на телеканале СТС.