Умер актер Иэн Гелдер, сыгравший Кивана Ланнистера в «Игре престолов»

Британский актер Иэн Гелдер, который сыграл Кивана Ланнистера в многосерийном фильме «Игра престолов» (Game of Thrones), умер в возрасте 74 лет. Об этом стало известно Fox News от представителей актера, пишет ТАСС.

Известно, что с декабря 2023-го звезда сериала боролся с онкологией. Подробности о болезни не уточняются.

Английский актер также известен зрителям по роли сына лектора университета Рампола в фильме «Судья Рампол» и мистера Деккера в сериале «Торчвуд». Также он появился в сериале «Большой куш», сыграл роль старого вора Нормана Гордона. Среди других работ Гелдера: сериалы «Доктор Кто» и «Темные начала».

В Англии он также прославился как театральный актер. Среди его работ на сцене: спетакли «Малая дорога» и «Тит Андроник».