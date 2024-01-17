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Умер актер Александр Вонтов, сыгравший Иосифа Сталина в ряде фильмов
На 74-м году жизни скончался заслуженный артист и заслуженный работник культуры РФ Александр Вонтов. Об этом сообщает ТАСС.
«Яркий, строгий, остроумный Александр Борисович навсегда останется в наших сердцах. Известие о его уходе — тяжелейший удар для нас», — сказали театре им. Комиссаржевской в Санкт-Петербурге, где актер работал с 1977 года.
Вонтов был принят в труппу театра сразу после окончания Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. За все эти годы актер сыграл более 80 ролей.
Также он активно снимался в кино и сериалах. Так, в фильмах «Зоя», «Алмазы Сталина», «Всё началось в Харбине», «Чапай с нами» сыграл Иосифа Сталина.
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