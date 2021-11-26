Умер аксакал ВТОЦ Ильдус Садыков

Скончался аксакал Всетатарского общественного центра Ильдус Садыков. Об этом на своей странице в Instagram рассказал певец, ведущий Рамиль Хайрутдинов.

«Сегодня, 25 ноября, умер уважаемый Ильдус абый Садыков», — говорится в посте.

Сообщается, что в последние годы он тяжело болел, недавно произошло ухудшение состояния. Прощание с активистом состоится сегодня на Ново-Татарском кладбище в 13.00.

Ильдус Садыков — общественный деятель, был одним из создателей ВТОЦ. Активист также был в числе инициаторов установки камня в память о защитниках Казани, вместе с первым Президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым открыл в Казани национально-религиозный центр для татарских детей.