Умер адвокат Генрих Падва, добившийся моратория на смертную казнь в России

Заслуженный юрист России Генрих Падва скончался на 95‑м году жизни. Об этом сообщил адвокат Максим Пашков в своем Telegram‑канале.

«У нас в корпорации большое горе. Генрих Павлович Падва. 20.02.1931–09.02.2026», – написал Пашков. Официального подтверждения информации от семьи юриста или бюро «Падва и партнеры» пока нет.

Генрих Падва родился в Москве в 1931 году. Свою профессиональную карьеру он начал в Калининской областной коллегии адвокатов, затем занимал пост вице‑президента Союза адвокатов СССР, а позже – Международного союза (содружества) адвокатов.

Среди тех, чью защиту в судах обеспечивал Падва, были крупнейшие предприниматели, общественные деятели, представители культуры.

Генрих Падва сыграл ключевую роль во введении в России моратория на смертную казнь. Он представлял в Конституционном суде интересы одного из заявителей, чьи обращения стали основанием для принятия решения о моратории. Он также был одним из учредителей и управляющим партнером адвокатского бюро «Падва и партнеры».