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Умер 46-летний замглавы Минобрнауки России Кучеренко
Скончался муж певицы Дианы Гурцкой статс-секретарь — заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко. Ему было 46 лет, сообщает пресс-служба ведомства.
Кучеренко умер накануне, возвращаясь из рабочей поездки на Кубу.
«Петру Кучеренко стало плохо в самолете, на котором российская делегация возвращалась из рабочей командировки на Кубу. Борт приземлился в городе Минеральные Воды, где врачи пытались оказать помощь, но спасти Петра Александровича не удалось», — отмечается в телеграм-канале министерства.
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