Умер 46-летний замглавы Минобрнауки России Кучеренко

Скончался муж певицы Дианы Гурцкой статс-секретарь — заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко. Ему было 46 лет, сообщает пресс-служба ведомства.

Кучеренко умер накануне, возвращаясь из рабочей поездки на Кубу.

«Петру Кучеренко стало плохо в самолете, на котором российская делегация возвращалась из рабочей командировки на Кубу. Борт приземлился в городе Минеральные Воды, где врачи пытались оказать помощь, но спасти Петра Александровича не удалось», — отмечается в телеграм-канале министерства.