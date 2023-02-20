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Происшествия 20 февраля 2023 14:41

Умер 10-летний мальчик, которого автомобиль сбил на трассе в Челнах

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В минувшую пятницу, 17 февраля, в Набережных Челнах на Казанском проспекте автомобиль сбил 10-летнего мальчика, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Татарстана.

По предварительной информации, школьник пытался перейти дорогу в неположенном месте и угодил под колеса «Лады», за рулем которой сидел 44-летний мужчина.

Мальчика доставили в реанимацию БСПМ, где врачи несколько суток боролись за его жизнь. К сожалению, в ночь с воскресенья на понедельник ребенок скончался.

#сбили ребенка #смертельное дтп
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