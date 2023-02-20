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Умер 10-летний мальчик, которого автомобиль сбил на трассе в Челнах
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В минувшую пятницу, 17 февраля, в Набережных Челнах на Казанском проспекте автомобиль сбил 10-летнего мальчика, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Татарстана.
По предварительной информации, школьник пытался перейти дорогу в неположенном месте и угодил под колеса «Лады», за рулем которой сидел 44-летний мужчина.
Мальчика доставили в реанимацию БСПМ, где врачи несколько суток боролись за его жизнь. К сожалению, в ночь с воскресенья на понедельник ребенок скончался.
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