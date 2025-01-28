Умарали Рахмоналиев официально перешел из «Рубина» в «Сабах» на правах аренды

Фото: rubin-kazan.ru

Полузащитник Умарали Рахмоналиев официально переходит в азербайджанский «Сабах» на правах аренды. Арендное соглашение рассчитано до конца 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Напомним, узбекский футболист перебрался в казанский «Рубин» в декабре 2022 года. За два года он провел за казанский клуб 28 игр, в которых не отметился результативными действиями и получил шесть желтых карточек.

Ранее футболист выступал за узбекский клуб «Бунёдкор».