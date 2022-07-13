Умарали Рахмоналиев может перейти из «Бунедкора» в «Рубин»

«Рубин» заинтересован в подписании 18-летнего полузащитника «Бунедкора» Умарали Рахмоналиева, об этом рассказал официальный представитель игрока Рауль Абдурахманов.

«Интерес от «Рубина» действительно есть. Соответствующее письмо от «Рубина» мне уже поступило. Завтра официальное письмо получит футбольный клуб «Бунедкор». У Рахмоналиева действующий контракт с «Бунедкором», поэтому сделка возможна в двух вариантах.

Если «Рубин» хочет немедленный переход Умарали, то им придется договариваться с «Бунедкором» по сумме компенсации. Второй вариант: дождаться, когда контракт Рахмоналиева с клубом истечет. Случится это в конце года. Важна и позиция «Бунедкора» — готовы ли они отпустить одного из своих ведущих игроков по ходу сезона?» — приводит слова Абдурахманова Metaratings.ru

В текущем сезоне Рахмоналиев провел за «Бунедкор» 13 матчей и отметился 6 забитыми мячами. Transfermarkt оценивает стоимость узбекистанца в 200 тысяч евро.