Умар Нурмагомедов считает, что Мераб Двалишвили побеждает за счет «тупой» силы

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Боец UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов высказался о действующем чемпионе в категории до 61 кг Мерабе Двалишвили.

«Мне кажется, что Двалишвили останется чемпионом [в этом году]. У него есть функционалка и тупая, грубая сила. Мераб так борет, что ему даже удерживать противника не надо. Он даже не показывает каких-то навыков в грэпплинге, даже держать и контролировать не умеет. Мераб просто давит», – сказал Умар в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.

Напомним, Нурмагомедов бился с Двалишвили 19 января на турнире UFC 311. В том титульном поединке победу по очкам одержал грузинский боец. Как стало известно после боя, Умар дрался со сломанной рукой.

8 июня Мераб Двалишвили победил Шона О’Мэлли в матче-реванше за чемпионский пояс путем добровольной сдачи американца.