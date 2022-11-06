Умар Богдалов: «Читающие бумажные книги будут управлять теми, кто сидел за компьютерами»

Первый руководитель «Татар-информа» Умар Богдалов 6 ноября празднует свое 80-летие. В беседе с корреспондентами мэтр журналистики рассказал о своем знакомстве с профессией, об эволюции доставки информации в республике за последние десятилетия, а также заявил о преждевременности «похорон» печатных изданий.

Умар Богдалов: «Первую большую заметку в областной газете написал уже в 18 лет. Это было очень давно, в начале 1960-х годов. С тех пор я и пришел в журналистику» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Журналистика была частью моей жизни еще с детства»

— Умар Хамзенович, на протяжении многих лет вы трудились в различных СМИ, пройдя путь от корреспондента до руководителя. Когда вы впервые столкнулись с журналистикой и насколько это повлияло на ваш выбор в профессии?

— Я соприкоснулся с журналистикой еще в молодости, а первую большую заметку в областной газете написал уже в 18 лет. Это было очень давно, в начале 1960-х годов. С тех пор я и пришел в журналистику.

Это решение не было случайным. Я вырос в семье, которая имела прямое отношение к этой сфере. Моя мама работала городским цензором в одном из городов Пензенской области. В то суровое время, а это были 1950-е годы, без ее подтверждения подпись главного редактора (действовавших в городе СМИ) не имела силы. Если редактор подпишет, цензор подпишет – только тогда дело идет. Таким образом она перешла из сталинской эпохи в эпоху хрущевскую.

Я постоянно был рядом, приходил к ней на работу. Для меня это было своим, родным местом, которое было частью моей жизни. Позднее, уже в армии, я сотрудничал с окружной военной газетой. После того как вернулся со службы, я, вопреки мнению родственников, вместо завода пошел за 70 рублей в месяц корреспондентом городского радио. А через четыре месяца меня пригласили в городскую газету.

В 1990-м году после моей беседы с Минтимером Шаймиевым было создано первое самостоятельное региональное информационное агентство в СССР и России – «Татар-информ» Фото: из личного архива Умара Богдалова

«Вместо горы газет на столах появились два емких листа с информацией»

— Вы стояли у истоков создания «Татар-информа» на рубеже 1980-90-х годов. Как работала в то время отрасль оперативной подачи информации? Откуда взялась идея организации первого информационного агентства республики?

— В то время я уже работал собственным корреспондентом всесоюзной газеты ЦК в Татарстане. Это была достаточно высокая должность, у меня даже имелась машина из гаража обкома с персональным водителем.

Я периодически присутствовал на заседаниях областного комитета партии и видел на столах руководителей Татарстана подборки газет, в которых были выделены упоминания нашей республики.

Этим занимались помощники, перебирая целую кучу газет и журналов в поисках нужной информации. Брали каждую газету, вычитывали ее, обводили вручную статьи или их части с упоминанием Татарстана. Таких газет могло быть сразу пять или шесть, а бывало и десять.

Все это выглядело архаичным, устаревшим. Я над этим задумался и взялся перебрать те же газеты. В итоге был сделан обзор о Татарстане в отражении прессы, я сделал его сжатым и профессиональным. Он занимал всего один-два листа, которые мы прогоняли через первые копировальные машины, чтобы разослать их руководителям. Это был примерно 1988-89 год.

«Мы закупили необходимую оргтехнику, обучили персонал для профессиональной обработки информации, сами распечатывали и размножали наши обзоры» Фото: из личного архива Умара Богдалова

А в 1990-м году после моей беседы с новым руководителем республики Минтимером Шаймиевым было создано первое самостоятельное региональное информационное агентство в СССР и России – «Татар-информ». Тогда это была фактически получастная организация, общество с ограниченной ответственностью. Наш коллектив расположился в казанском «Пассаже» на улице Кремлевской.

На заработанные деньги мы закупили необходимую оргтехнику, обучили персонал для профессиональной обработки информации, сами распечатывали и размножали наши обзоры. Затем через курьеров их доставляли в обком, горком, министерства, ведомства, редакции республиканских газет и журналов. И все сразу увидели разницу в подходах – вместо целых гор газет, занимавших половину стола, появились два емких листа, это оказалось удобно и эффективно.

Эта практика сразу прижилась, затем мы ее расшили до подборок информации для редакций СМИ. Потом мы посчитали необходимые средства и установили первые компьютеры с подключением к сети, так мы ушли от рассылки через курьеров и стали пересылать информацию через провода. Это были первые оперативные информационные сводки. Так, шаг за шагом, рождался «Татар-информ».

«Контакт с печатной книгой развивает мышление»

— На ваш взгляд, насколько бумажная пресса отвечает сегодняшним потребностям медиарынка страны? Печатные издания все еще имеют право на жизнь в эпоху соцсетей и интернета?

— Те, кто привык читать бумажные газеты и журналы, никогда не откажутся от этого. То есть запрос на печатные издания будет сохраняться по крайней мере до тех пор, пока живет наше поколение. С другой стороны, печатные газеты в современном мире остаются одним из авторитетных источников информации, на который зачастую ссылаются различные интернет-издания.

«Запрос на печатные издания будет сохраняться по крайней мере до тех пор, пока живет наше поколение» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Например, мой друг, великий драматург Туфан Миннуллин, признавался мне, что не хочет работать на клавиатуре за экраном компьютера. Говорил, что все равно рука тянется к ручке и листу бумаги. Я и сам по привычке предпочитаю писать от руки, зачеркивать и переделывать тексты вручную. Главные потребители бумажной прессы, наше поколение, оно еще никуда не ушло.

Бумажная газета по своей форме, структуре и содержанию во многом удобнее, чем интернет-сайты. Газету всегда можно отложить в сторону, что-то подчеркнуть, затем вернуться к ней в любой момент. Такой легкости с обращением невозможно добиться на компьютере.

Сегодня я раз за разом убеждаюсь в известном утверждении: высшие слои в разных странах приучают своих детей читать бумажные книги, несмотря на распространение интернета. Они говорят своим детям – те, кто читает бумажные книги, будут управлять теми, кто сидел за компьютерами.

И основание для этого есть. Ведь чтение, тактильные ощущения от контакта с книгой, они развивают мышление, помогают умственному и личностному развитию. Ты сначала читаешь графику со страниц, мозг обрабатывает данные, трудится и систематизирует полученную визуальную информацию, переводя ее в слова и образы. И так далее.

Кроме того, можно просто посмотреть на тиражи наших главных печатных газет в стране. Это миллионы экземпляров, которые распространяются на рыночной, коммерческой основе. О чем это говорит? О том, что существует большой спрос на такое количество газет, их покупают и это востребованный вид продукции. Поэтому сейчас говорить о смерти печатных изданий и в целом бумажных носителей информации не приходится.

— Спасибо за интервью!

