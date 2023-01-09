«Улым, позвони» – мать угнавшего БТР ВСУ Фаниса Хусаинова не верит в гибель сына

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Мама бойца из Башкортостана Фаниса Хусаинова не верит сообщениям о гибели сына. Об этом она написала в социальных сетях. Фанис Хусаинов прославился тем, что угнал бронетранспортер ВСУ и спас раненых товарищей из-под обстрела.

Мама героя Фарида Хусаинова обратилась к сыну в стихотворной форме. «В душе у меня грусть, сынок, позвони мне, своими добрыми новостями развей мою печаль… Я не верю», – написала женщина в своем посте в соцсетях.

Ранее в интервью электронной газете «Интертат» Фарида ханум рассказала, что сын Фанис – это вся ее надежда.

Информацию о гибели Фаниса Хусаинова «Татар-информу» подтвердил глава Буль-Кайпановского сельсовета Татышлинского района Флюр Зиннатуллин.

«Мы связались с ребятами, уехавшими на СВО вместе с Фанисом. Хотя нет официального документа о его гибели, ребята подтвердили, что это правда. Когда привезут тело, еще не известно», – сказал глава сельсовета, добавив, что сейчас в родном для Фаниса Новом Кайпане расчищают двор его дома от снега, готовятся к похоронам.

