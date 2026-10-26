Улыбка, руки и речь: врач рассказал, как распознать инсульт за минуту

Ежегодно в России регистрируют более 500 тысяч инсультов. Около 200 тысяч человек погибают, еще столько же становятся инвалидами, и только 8% возвращаются к нормальной жизни. При этом инсульт можно распознать за минуту, а предотвратить заранее. Об этом «Татар-информу» рассказал главный внештатный ангионевролог Минздрава Татарстана Марат Сайхунов.

Инсульт – это острое нарушение кровообращения в головном мозге. Он бывает двух видов: ишемический, когда сосуд закупоривается тромбом, и геморрагический, когда сосуд разрывается и кровь попадает в мозг. В любом случае начинают погибать клетки мозга.

Распознать инсульт поможет простой тест. Нужно попросить человека сделать три действия:

улыбнуться; поднять обе руки; назвать свое имя.

Если один уголок рта остается неподвижным, одна рука опускается или речь становится неразборчивой – это повод немедленно вызвать скорую.

«Если хотя бы один признак есть – это повод немедленно вызвать скорую помощь. При инсульте существует так называемое терапевтическое окно – порядка четырех часов с момента появления симптомов. Если в это время врачи смогут восстановить кровоток, можно прервать гибель мозговой ткани и существенно уменьшить последствия инсульта», – подчеркнул Марат Сайхунов.

Врач предупредил: нельзя ждать, что симптомы пройдут сами собой. Не стоит давать таблетки или везти человека в больницу самостоятельно. Бригада скорой доставит пациента в ближайший сосудистый центр, где есть все необходимое.

Даже при своевременной помощи восстановление после инсульта – длительный процесс. Шанс остаться инвалидом составляет около 80%. Поэтому главный вопрос даже не в том, как распознать инсульт, а как не довести себя до него.

Какие простые шаги помогут снизить риск инсульта?

Ешьте больше фруктов, овощей, нежирного мяса и рыбы и меньше блюд с большим содержанием сахара и соли.

Больше двигайтесь. Врач отмечают, что снизить риск инсульта, а также болезней сердца можно с помощью ежедневной получасовой прогулки.

Откажитесь от табака. Опасно курение в любом виде.

Контролируйте три показателя: артериальное давление, холестерин и сахар в крови.

«Однако самый эффективный инструмент профилактики – это диспансеризация. Не нужно относиться к ней, как к формальности. Именно она позволяет вовремя заметить проблемы с давлением, повышенный холестерин или диабет – и успеть повлиять на эти факторы риска», – отметил ангионевролог.