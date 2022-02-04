Ульяновская область продлила дистант для школьников и студентов на неделю

В Ульяновской области из-за ухудшения обстановки по Covid-19 продлено дистанционное обучение для учащихся школ, студентов колледжей и техникумов. Об этом говорится в сообщении Правительства региона.

Ранее предполагалось, что учащиеся вернутся в образовательные учреждения 6 февраля. Однако в этот период среди детей и подростков резко увеличилась доля заражений коронавирусом.

«Рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах, значительное увеличение заболевших среди детей. Поэтому было принято решение еще на неделю продлить дистанционное обучение во всех учебных заведениях области — школах, колледжах и техникумах», — заявил губернатор области Алексей Русских.

Как рассказала и.о. главы Минобра Ульяновской области Наталья Семенова, школьники, у которых не было компьютеров для дистанционных занятий, обеспечены необходимой техникой.

«Всего передано более 600 компьютеров и ноутбуков. Кроме того, будет продолжена выдача продуктовых наборов для тех, кто получает льготное питание в школах», — говорится в сообщении пресс-службы.

За прошедшую неделю уровень заболеваемости Covid-19 в Ульяновской области вырос в 3,2 раза, в частности среди детей — в 1,7 раза в сравнении с декабрем 2021 года.