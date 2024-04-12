Ульянов: На сессии МАГАТЭ по Запорожской АЭС Украина пыталась перевести стрелки на Россию

На внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ по Запорожской АЭС Украина попыталась перевести стрелки с себя на Россию, назвав недавние атаки «российской операцией под фальшивым флагом», однако звучало это неубедительно. Об этом заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает РИА Новости.

Москва потребовала созвать сессию из-за атак ВСУ на Запорожскую АЭС. Заседание прошло в четверг в штаб-квартире международного агентства в Вене.

«По моим впечатлениям, я, конечно, не могу дать точную статистику, абсолютное большинство тех, кто участвовали в сегодняшнем заседании, понимают, что обстрелы совершили украинцы, — рассказал журналистам Ульянов. — Хотя последние предсказуемо твердят, что это „российская операция под фальшивым флагом“ и, как всегда, в пропагандистских целях переводят стрелки с себя на нас. Но это звучало у них очень неубедительно».

Дипломат посчитал результат сессии положительным, поскольку «удалось привлечь внимание к опасным действиям украинской стороны на объекте». Однако вместе с тем он отметил, что западные страны не готовы осудить действия киевского режима, также само МАГАТЭ уходит от того, чтобы назвать виновника нападений на АЭС.

«Украинцы как бы „неприкасаемые“. Об украинцах плохо не принято говорить, поскольку, мол, они — жертвы», — подчеркнул Ульянов, отметив, что создана атмосфера, которая по сути поощряет киевский режим к безрассудным действиям, как с этими атаками.

В воскресенье пресс-служба Запорожской АЭС сообщила об атаке дрона на купол шестого энергоблока, критических повреждений он не получил. Чуть ранее снова передавалось о прилетах беспилотников в районе столовой и грузового порта. В понедельник над станцией был сбит украинский дрон-камикадзе. Он упал на кровлю 6-го энергоблока, угроз нарушения пределов безопасности станции не зафиксировано. Ранее ВСУ атаковали дроном уникальный тренажерный центр ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.