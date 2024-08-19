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Ульянов: Эксперты МАГАТЭ опровергли фейки о причастности РФ к пожару на ЗАЭС
Эксперты МАГАТЭ, посетившие Запорожскую АЭС, опровергли фейки о том, что Россия причастна к пожару на градирне станции. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает РИА Новости.
Постпред отметил, что антироссийские источники продолжают говорить, что российская сторона сама вызвала пожар, якобы она «жгла там автомобильные покрышки».
«Подобные заявления смехотворны, особенно с учетом того, что эксперты МАГАТЭ, немедленно посетившие объект, официально развенчали этот фейк», — сказал Ульянов.
11 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о возгорании на объекте охладительных систем станции в результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ. Пожар случился у градирен, на работе электростанции возгорание не сказалось, его ликвидировали.
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