Ульяна Нигматуллина не примет участие в финальном этапе Кубка России по биатлону

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина не выступит на финальном этапе Кубка России в Уфе. Об этом сообщает Metaratings со ссылкой на личного тренера и супруга спортсменки Ильшата Нигматуллина.

По информации источника, двукратная призерка Олимпиады восстановливается после Игр в Пекине и продолжает подготовку к чемпионату России в Тюмени, который состоится с 28 марта по 4 апреля. В свою очередь, финальный этап Кубка России в Уфе запланирован на период с 12 по 16 марта.

Напомним, Ульяна Нигматуллина является студенткой Поволжского государственного университета спорта и туризма в Казани.

На Олимпийских играх – 2022 в Пекине биатлонистка завоевала две медали: серебро в смешанной эстафете, а также бронзу в женской эстафете.