Ульви Бабаев рассказал, как проходит адаптация в «Рубине»

Фото: rubin-kazan.ru

Сегодня в Казани проходит тренировка «Рубина» перед предстоящей встречей с московским «Динамо». Перед ней с журналистами пообщался нападающий Ульви Бабаев:

- Коллектив здесь очень хороший, меня очень хорошо приняли. С этим вообще проблем не было. Я просто приехал, есть ребята, которых я знал, и поэтому адаптация очень просто прошла для меня.

- С кем живешь в номере на базе?

- С Моториным

- Предстоит матч против московского «Динамо». Это будет принципиальная встреча?

- Честно, нет такого, что матч с «Динамо» более принципиальный. Для меня все игры одинаковы. Я ко всем отношусь одинаково.

- Был ли у вас разговор со Шварцем перед переходом в «Рубин»?

- Мы с ним спокойно обо всем поговорили, он мне объяснил, что к чему. Я всё понял, всё услышал и принял решение, что надо двигаться дальше.

Матч «Рубин» – «Динамо» пройдет в Казани 11 октября. Начало встречи – в 19:30.