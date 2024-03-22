«Улучшить мир вокруг себя»: в РТ прошел региональный тур студенческого проекта «Твой ход»

С 18 по 21 марта в татарстанских вузах прошел региональный тур Всероссийского проекта «Твой ход». Обучение для студентов проводилось по программе, индивидуальной для каждого учебного заведения, рассказали в Минмолодежи РТ.

Проект в республике проводился при поддержке молодежного ведомства и АНО «Татарстан — территория возможностей».

Региональные команды рассказали учащимся о различных активностях студенческого сообщества, конкурсных треках «Делаю» и «ПервопроХодец». Если тур в субъекте был рассчитан более чем на 900 человек, для них проводили встречи с представителями федеральной команды, а также два мастер-класса на выбор: по заполнению заявки для участия в одном из конкурсных треков проекта и поиску возможностей для реализации личностного потенциала.



«Проект „Твой Ход“ — это возможность для студентов повлиять на изменения вокруг себя, будь то среда вуза или даже весь регион. Участвуя в конкурсном треке „Делаю“ студенты улучшают мир вокруг себя и претендуют на победу в проекте. Отвечая на опросы на нашей платформе они безопасно высказывают свое мнение на важные студенческие темы и помогают совершенствовать систему молодежной политики в университетах», — рассказала подробнее об одном из треков представитель федеральной дирекции Дарья Тюрина.

Вузы, прошедшие в десятку рейтинга проекта, могут на день стать площадкой, на которой развернутся совместные тематические мероприятия для студентов.

«„Твой ход“ — один из любимых проектов наших студентов. Ежегодно совместно с федеральными коллегами проводим региональный тур в Республике Татарстан и понимаем, что благодаря этому активность наших студентов в проекте кратно увеличивается. Все проекты, реализуемые студентами в рамках конкурсных треков — это большой вклад в социально-экономическое развитие нашей республики», — подчеркнул руководитель АНО «Татарстан — территория возможностей» Камолиддин Бобохонов.

Помимо прочего, участникам из Татарстана рассказали об исследованиях, которые проводит экспертный центр проекта, о клубе победителей «ВосХод» и системе менторинга. Победители и амбассадоры поделились своим опытом участия в прошлых сезонах и объяснили, какие возможности открываются после победы.

Конкурс направлен на раскрытие лидерских способностей, заметил после прохождения регионального тура один из участников — студент КГЭУ Даниил Ченцов. «Раньше я знал „Твой ход“ как проект, в котором можно выиграть 1 млн рублей за реализованную идею, но оказывается это лишь малая часть того, что на самом деле там есть», — сообщил он.

Всероссийский студенческий проект «Твой ход» — это масштабное студенческое сообщество, где каждый готов направить усилия и энергию на создание востребованных проектов, развитие образовательных организаций и реализацию своего интеллектуального потенциала в нашей стране. «Твой ход» формирует благоприятную среду для генерации, развития проектов и инициатив активной молодежи, которая живет и создает в России. Проект реализуется Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодежь), Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, а также входит в президентскую платформу АНО «Россия — страна возможностей».

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ