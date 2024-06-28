«Улучшим «кровоток» реки»: как Казанку расчищают от завалов деревьев и мусора

Если высохшие и упавшие деревья не убирать, то со временем река заилится и обмелеет Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

На Казанке убран завал-гигант, перекрывший реку

Рабочие на Казанке трудятся не покладая рук, с утра до вечера, без выходных. Ночуют в палаточном лагере, разбитом неподалеку. Ликвидация завалов – непростое дело, требующее немалых физических усилий. К примеру, самый крупный завал достигал в высоту 5 метров и 10 метров в ширину. Его убирали в прошлом году две-три недели.

«В прошлом году убрали самый крупный завал в районе Дачного. Хорошо, что он был такой один. Завал возвышался над водой на 5 метров, а под водой достигал еще 3 метров в глубину. Он занимал 10-15 метров в длину и перекрывал всю ширину реки, которая в том месте составляла около 15 метров. В результате образовалась дамба, которую мы вытащили из воды», – рассказал заместитель председателя регионального отделения Русского географического общества в РТ Андрей Агарков.

Вместе с Андреем мы добрались на лодке к месту, где кипят работы. Река здесь неглубокая и достаточно узкая. Путь был непростым, в одном месте лодка села на мель, частенько приходилось нагибаться, чтобы проплыть под свисающими деревьями. На протяжении всего пути в воде кроме сухих деревьев встречался разный мусор – пластиковые и стеклянные бутылки, пустые канистры, подошва от резиновой обуви. Агарков объяснил, что весь этот мусор прибивается течением к завалам деревьев. Если высохшие и упавшие деревья не убирать, то со временем река заилится и обмелеет.

Андрей Агарков: «Перед дамбой уменьшается течение и образуется подводная насыпь. Река пытается обойти этот завал, в результате происходит эрозия почвы и берегов» Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Перед дамбой уменьшается течение и образуется подводная насыпь. Река пытается обойти этот завал, в результате происходит эрозия почвы и берегов, деревья еще больше падают, образуя новые завалы», – отметил Агарков.

Завалы создают угрозу для маломерных судов и способствуют скоплению мусора

Наконец мы добрались до места проведения работ. Распознать его было достаточно просто по шуму бензопилы и треску падающего сухостоя. Несколько человек убирали кучу деревьев, перекрывших реку.

По пути начальник отдела охраны водных объектов Минэкологии РТ Вячеслав Долгов напомнил, что программа «Свободный ток» действует в Татарстане с 2023 года. Благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова работы идут и в этом году. Этот проект способствует достижению главных целей национального проекта «Экология».

«В 2023 году очищено 25 км реки, убрано 25 мест крупных завалов, 1,2 тыс. тонн отходов деревьев, или 1,7 тыс. кубометров древесины. Также было убрано 480 мешков мусора. Деревья собраны на береговой зоне, в дальнейшем они будут отправлены на переработку или утилизированы», – отметил Долгов.

Вячеслав Долгов: «Мы провели обследования тех мест, где убрали завалы, и явно видно, что течение там стало более быстрым. Это улучшает и ускоряет «кровоток» реки, приводит к ее оздоровлению» Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

В прошлом году на реализацию проекта «Свободный ток» было выделено финансирование в размере 5 млн рублей из региональных внебюджетных источников, в этом году выделено еще около 6 млн рублей. Работы продолжатся до конца лета, планируется расчистка 30 км реки и подъем из воды 3 тыс. тонн древесины.

«Мы провели обследования тех мест, где убрали завалы, и явно видно, что течение там стало более быстрым. Это улучшает и ускоряет “кровоток” реки, приводит к ее оздоровлению», – заметил Агарков.

По данным специалистов, завалы деревьев представляют серьезную угрозу для маломерных судов, нарушают естественные условия среды обитания рыб, являются местами скопления бытовых отходов, попадающих в реку из населенных пунктов, а также снижают скорость течения реки, что приводит к заиливанию водотока.

«Казанку загрязняют нитриты, сульфаты и фосфаты»

«Свободный ток» – часть комплексного научно-исследовательского проекта «Улучшение экологического состояния рек и водоемов Республики Татарстан». Научные исследования реки с участием ведущих ученых начались еще в 2022 году. Сегодня проект рекомендован к тиражированию по всей стране.

Как пояснил Вячеслав Долгов, сначала были проведены географические исследования на водосборной территории Казанки и ее притоков, скоординирован план-график отбора проб воды, состав и объем исследований.

Завалы деревьев представляют серьезную угрозу для маломерных судов, нарушают естественные условия среды обитания рыб, являются местами скопления бытовых отходов Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Во время весеннего половодья проводился регулярный отбор проб воды. В результате были выявлены факторы негативного воздействия, среди которых большую часть представляют объекты накопления отходов животноводства и размещения твердых коммунальных отходов, распашка земель в границах прибрежной защитной полосы. В числе обнаруженных нарушений также ограничение свободного доступа людей к береговой полосе.

«Все данные были занесены на карту. С 2022 года было выявлено более 800 нарушений, большинство из них устранено», – сообщил Долгов.

Спикер уточнил, что 50% от общего объема загрязнений водного объекта приходится на диффузный сток, остальное – на организованный сток или антропогенное воздействие. Диффузный сток идет с сельхозполей, он никак не регулируется. Река в основном загрязняется в период половодья.

«В сельском хозяйстве употребляются химические вещества, которые попадают в реку. По итогам мониторинга природной воды в 2022 году в период весеннего половодья были обнаружены химические вещества – нитриты, сульфаты, сульфиты и фосфаты. Такое загрязнение характерно не только для Казанки, но и для многих других водных объектов», – пояснил Долгов.

По его словам, в настоящее время ученые и экологи разрабатывают концепцию улучшения экологического состояния Казанки. К концу года научно-исследовательский проект завершится, его главным итогом станут конкретные предложения и мероприятия.

За два года в общей сложности завалы будут убраны на 55 км, а это значит, что впереди предстоит еще большой объем работы Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Это может быть посадка деревьев в водоохранной зоне, ведь деревья укрепляют берега и будут защищать реку от диффузного стока. Также будет проведена работа по устранению выявленных негативных факторов, в том числе по ликвидации свалок», – подчеркнул Долгов.

Продолжится ли проект «Свободный ток» в 2025 году – пока неизвестно, все зависит от того, будет ли найдено финансирование.

По данным специалиста Минэкологии РТ, протяженность Казанки составляет 142 км. За два года в общей сложности завалы будут убраны на 55 км, а это значит, что впереди предстоит еще большой объем работы.

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