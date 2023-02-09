«Улучшаем знание языков»: в Казани презентовали самоучитель удмуртского языка

В рамках Года национальных культур и традиций, которым в Республике Татарстан объявлен 2023 год, в казанском ресторане «Китап club» состоялась презентация книги «Мон ачим: самоучитель удмуртского языка». В издании представлены основы грамматики удмуртского языка и содержится лексика, позволяющая с первых уроков отрабатывать навыки общения на нем.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Когда человек полностью погружен и живет наукой, самое главное — это внутренний огонь, позволяющий реализовывать большие научные проекты. Я много лет жил в Удмуртии — защищал докторскую и кандидатскую. И сам я человек сложного этнического происхождения — во мне переплетаются разные этносы, поэтому идея изучения языков народов Поволжья зрела во мне давно», — рассказал автор книги Алексей Арзамазов.

Презентуя издание, исследователь отметил, что самоучитель выпущен в Татарском книжном издательстве при поддержке Комиссии при Раисе Татарстана по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в республике. Материал в книге изложен по принципу «от простого к сложному».

«В рамках Дня науки была встреча, где молодые ученые имели возможность пообщаться с Рустамом Миннихановым. Он поднял вопрос, что нужно поднимать уровень знания татарского, марийского и других языков народов Поволжья. Так и появился первый в серии самоучитель удмуртского языка. Сначала был некий скепсис, нужна ли такая книга, однако каждый день я получаю письма с просьбой выслать самоучитель», — пояснил Арзамазов.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

По словам автора, главная особенность книги — удмуртская лексика сопровождается переводами на русский, английский и татарский. «Нам очень хочется, чтобы люди имели возможность познакомиться и с татарским языком: либо заново изучить его, либо продолжить обучение», — подчеркнул ученый.

Помимо этого, в издание включены знаковые произведения удмуртской литературы — от ее основателя Григория Верещагина (1851–1930) до современных авторов. Также на страницах самоучителя читатели смогут найти информацию о речевом этикете и фольклорные произведения, в том числе традиционные песни и мелодии удмуртов.

«Мы издавали сказки и мифы народов, проживающих в Татарстане. Республика поистине является домом для многих национальностей. Тираж книги составляет более тысячи экземпляров, весь тираж до конца февраля поступит в школы и библиотеки РТ. Однако уже сегодня спрос на книгу большой», — заявил генеральный директор Татарского книжного издательства Ильдар Сагдатшин

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

В завершение встречи директор по научной работе Казанского научного центра Российской академии наук Владислав Чернов отметил, что на пике кризиса человечества появление такого самоучителя является уникальным событием для языкознания. «Изучая, мы познаем все многообразие общения народов, их мироощущение — это актуально, чтобы найти человечеству правильный путь», — подчеркнул Чернов.

В будущем автор намерен выпустить подобные самоучители по татарскому, чувашскому, марийскому языкам. Самоучитель удмуртского языка вышел при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Алексей Арзамазов — доктор филологических наук, профессор, руководитель Лаборатории многофакторного гуманитарного анализа и когнитивной филологии КазНЦ РАН. Он автор более 25 книг и свыше 150 научных работ по финно-угроведению и тюркологии.