Ультра-си Трусовой, парни в фаворитах и реванш для «Мишек»: чего ждать в Китае

Завтра в Китае стартует третий этап Гран-при ISU: Трусова, Дикиджи, Семененко и пара Мишина — Галлямов едут за медалями, но соперники серьезны. Трусова подходит к этапу с лучшей суммой сезона и четверным лутцем. Кто может отнять золото у россиянки? Подробнее - в материале «ТИ-Спорта».





Коллаж: Ирина Донова / «Татар-информ»

Трусова едет за золотом Шэньчжэня: кто встанет на пути

Возвращение Александры Игнатовой (Трусовой) на взрослый международный Гран-при — событие, которого ждали с 2021 года. Прямо сейчас у Александры вторая по баллам сумма в мире — 226,01. Фигуристка получила полный комплект этапов (Китай и США), а значит, сохраняет шансы на финал серии. По информации «РИА Новости Спорт», подготовку к Шэньчжэню она ведет под присмотром Этери Тутберидзе и Сергея Дудакова — оба тренера отправились с ней в Китай.

В поездке фигуристку поддерживает ее сын Михаил, которому в августе исполнился год. О первых впечатлениях от дороги Александра рассказала в своем телеграм-канале, отметив, что контент из Шэньчжэня пока носит сугубо бытовой характер.

Александра Трусова и сын Миша Фото: телеграм-канал Трусовой

«Первый контент из Китая — пока что в основном дорожный! Коллекция фоток с Мишей из самолета пополнена», — написала она.

Нынешняя осень у Александры получилась насыщенной: серебро на «Челленджере» в Токио с четверным лутцем (уступила только Мао Симаде) и победа на Мемориале Дениса Тена с суммой 226,01 балла. Симады в Китае не будет — японка уже отработала свой этап в Канаде, — но это не значит, что дорога к золоту свободна.

Монэ Тиба Фото: olympics.com

Главная угроза— японка Монэ Тиба. Действующая вице-чемпионка мира еще не выходила на лед в серии в этом сезоне, зато ее личный рекорд (228,47) чуть выше лучшего результата Трусовой нынешней осенью. Ультра-си у японки нет, но качество исполнения и высокие компоненты на крупнейших стартах компенсируют этот недостаток.

За медали поборются и Анастасия Губанова (Грузия), уже взявшая серебро во Франции (202,82), и итальянка Лара Наки Гутманн (202,37 на том же этапе) — обеим очки в Шэньчжэне нужны для закрепления в финальной восьмерке. Отдельный вопрос — форма Ринки Ватанабэ: тройной аксель у нее есть, но седьмое место на летнем турнире в Японии заставляет сомневаться, что козырь будет предъявлен.

Расклад прост: либо характер Александры, либо стабильность Тибы. Трусова не раскрывает окончательных планов по контенту. По ее словам, на тренировках пробовали катать программу с двумя четверными, но решение еще не принято — окончательно определятся уже в Китае, исходя из того, как пойдет прыжковая часть.

Александра Трусова, Мао Симада, Анна Фролова в Токио Фото: fsrussia.ru

«Старались катать с двумя четверными — посмотрим, что получится в Китае и в Америке. Не знаю пока. До конца всё равно не решили, поедем с одним или с двумя. Там попрыгаю — и решим», – сказала фигуристка в телеграм-канале «Фигурное катание на Первом».

Дикиджи и Семененко против японской школы

Владислав Дикиджи и Евгений Семененко стартовали очень мощно — оба выиграли международные старты и заслужили по два этапа серии. После Китая Евгений поедет в Финляндию, Владислав — в Японию, так что задел в Шэньчжэне важен вдвойне. Дикиджи в первых зарубежных турнирах карьеры показал и характер, и технику: победа на Мемориале Дениса Тена (312,79). А так же и успех на этапе Гран-при России, где он обошел Петра Гуменника.

Четверные лутц, флип и сальхов делают его программу одной из самых сложных — вопрос лишь в чистоте проката. Семененко тоже не лыком шит: в Братиславе он набрал 292,09, чисто исполнил четыре четверных и оставил позади олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова. Казахстанец, впрочем, едет в Китай с желанием реабилитироваться: после бронзы в Братиславе он провалил французский этап (10-е место, 206,55), и вопросы к его психологическому состоянию пока открыты.

Владислав Дикиджи Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Главный же оппонент — Сюн Сато. Двукратный и действующий победитель Кубка Китая уже пересекался с нашими этой осенью на Kinoshita Group Cup: уступил Дикиджи, но обошел Семененко. Правда, в произвольной Евгений набрал больше, чем оба соперника, оказавшихся выше в протоколе, — так что при удачном раскладе борьба за золото может стать трехсторонней.

Не стоит сбрасывать со счетов и Као Миуру — самого непредсказуемого участника: седьмое место на сентябрьском турнире и впечатляющий рывок с девятого на второе во Франции, где за технику в произвольной он получил больше, чем победитель этапа Адам Сяо Хим Фа.

Дикиджи и Сато — фавориты, Семененко способен вмешаться. Для Владислава максимальные 15 очков особенно ценны: в конце ноября в Японии его ждет встреча с «королем квадов» Ильей Малининым, и хороший задел перед ней точно не помешает.

Мишина и Галлямов против грузинского дуэта

В соревнованиях спортивных пар российских болельщиков ждет принципиальная дуэль. В октябре на «Челленджере» в Батуми Анастасия Мишина и Александр Галлямов уступили серебряным призерам Олимпиады-2026 Анастасии Метелкиной и Луке Берулаве (Грузия) — 9,52 балла разницы. Грузинский дуэт затем выиграл этап во Франции, обойдя еще одну российскую пару — Александру Бойкову и Дмитрия Козловского.

Болельщики ласково прозвали российскую пару фигуристов Мишину и Галлямова «Мишками». Так что у «Мишек» есть шанс взять реванш. В Батуми они проиграли прежде всего за счет короткой программы и компонентов, но по технике произвольной были впереди. Разницы в классе между тандемами нет — россиянам нужно добавлять во второй оценке.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов Фото: fsrussia.ru

Для грузинской пары, у которой уже есть 15 очков за золото во Франции, успех в Шэньчжэне решит вопрос с путевкой в финал. Мишина и Галлямов только начинают путь в серии, и после Китая их ждет Финляндия с битвой против Бойковой и Козловского. Победа в Шэньчжэне была бы ценна вдвойне — и сама по себе, и как мотивация перед решающим этапом.