Уловка Билла или тревожный сигнал: с чем подходит «Ак Барс» ко второму раунду плей-офф

«Ак Барс» в первом раунде нового Кубка Гагарина, прямо скажем, не впечатлил

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Ак Барс» в первом раунде не впечатлил

«Адмирал», безусловно, стал главной сенсацией первого раунда Кубка Гагарина, выбив из плей-офф уфимский «Салават Юлаев». На этом фоне уже не так ярко выглядел бой, который навязал казанскому «Ак Барсу» нижнекамский «Нефтехимик». «Волки» сопротивлялись шесть матчей, хотя перед серией мало кто давал команде Юрия Леонтьева более пяти игр.

«Нефтехимик» сыграл очень здорово, они выдавили из себя всё, что могли сделать. И для нас это очень хорошо, потому что были вопросы, которые нам нужно исправлять. Соперник тоже под нас готовился, работал, знал, что мы делаем. Пытались поменять свой раскат немножко и вообще то, что наигрывали. На сегодняшний день пока так, мы постараемся исправиться», – пообещал Зинэтула Билялетдинов на открытой тренировке накануне.

«Ак Барс» в первом раунде нового Кубка Гагарина, прямо скажем, не впечатлил. И дело тут не в двух поражениях от Нижнекамска, а в медлительной обороне, хронических проблемах с дисциплиной, «вратарских шайбах» и синдроме «команды одного звена».

Впрочем, каждую из вышеназванных проблем редакция «ТИ-Спорт» подробно разбирала в предыдущих текстах. Поэтому повторно разжевывать каждую из них не будем. Но можно резюмировать, что с текущим уровнем игры «Ак Барсу» будет очень непросто в финальной серии Восточной конференции против условной «Магнитки» или омского «Авангарда».

«Адмирал» стал главной сенсацией первого раунда Кубка Гагарина, выбив из плей-офф уфимский «Салават Юлаев» Фото: hcadmiral.ru

Почему трюк Тамбиева против «Салавата Юлаева» с «Ак Барсом» не пройдет

Легкой прогулки также не ожидается и от серии против «Адмирала». Команда с Дальнего Востока показала свой кубковый характер во всей красе в серии с «Салаватом Юлаевым». Но тут надо понимать, что система Леонида Тамбиева является прямым антиподом игре уфимского клуба. То есть это тот случай, когда тренерская идея перевесила индивидуальное мастерство хоккеистов «СЮ».

С «Ак Барсом» случай принципиально иной. В оборонительном, хладнокровном хоккее Зинэтула Билялетдинов, как говорится, собаку съел. А другой игры от Леонида Тамбиева мы в этом сезоне не видели. «Адмирал», скорее всего, будет вынужден «отзеркалить» систему Билла. А в ситуации, когда команды играют примерно в одинаковый хоккей, на первый план выйдет индивидуальное мастерство хоккеистов.

– «Адмирал»? Нормально ребята работают, с хорошей отдачей, мне нравится. Наверное, это не случайно, что они так сыграли с Уфой. Команда знает, что и как делать, надо просто быть готовыми и играть правильно.

– Учитывая оборонительный стиль игры «Адмирала», придется вам менять свой рисунок?

– Я не могу сказать, что «Адмирал» не атакующая команда, они впереди тоже хорошо играют. Что больше внимания обращают на оборону – это их вопрос. Да, взламывать оборону необходимо, но нужно и аккуратно играть у себя в защите, потому что они ждут ошибок и контратак. А если они залезают в зону, то в атаке они достаточно неплохо играют, – считает Билялетдинов.

Легкой прогулки также не ожидается и от серии против «Адмирала» Фото: ak-bars.ru

Почему «Ак Барсу» не стоит затягивать серию с «Адмиралом» дольше пяти матчей

В целом у нас практически нет сомнений в том, что «Ак Барс» пройдет «Адмирал». Тут важнее другое – сколько для этого матчей понадобится команде Зинэтулы Билялетдинова.

Если казанцы ограничатся лишь одной поездкой на Дальний Восток, то сильно это на физических кондициях «Ак Барса» не скажется. Получается, что «барсам» надо уложиться в 4-5 матчей в серии с «Адмиралом». В противном случае по «функционалке» команды будет нанесен сильный удар. А в «Ак Барсе» на лидирующих ролях слишком много возрастных исполнителей.

– Насколько важно уложиться в серии с «Адмиралом» за один выезд на Дальний Восток? – уточнил корреспондент «ТИ-Спорт» у Билялетдинова вчера.

– Давайте начнем с домашних матчей и посмотрим, как будет складываться серия. Это же не просто проходные игры, «Нефтехимик» показал, насколько всё серьезно. От игры к игре будем подходить и решать свои задачи, – пообещал Билялетдинов.

Получится ли? Если оценивать хоккей «Ак Барса», который мы увидели в серии против «Нефтехимика», то, повторимся, возникают сомнения. Если «билловцы» ограничатся одной поездкой на Дальний Восток, то все шансы пройти в итоге в финал Кубка Гагарина будут.

А если серия перевалит за пятый матч, то в финале Востока «Ак Барс» будут как черепахи на льду. Тут уже, как понимаете, расклад совсем другой. Впрочем, если оценивать опыт Билялетдинова в других сезонах с «Ак Барсом», то можно найти оптимистичную деталь.

У Билялетдинова есть время вывести команду на пик формы Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Фирменная уловка Билялетдинова

Казанцы при Билле всегда начинали плей-офф внешне в полсилы. Говорят, что Билялетдинов сознательно нагружает команду перед стартовым раундом, чтобы она выходила на пик своих возможностей к поздним стадиям борьбы за Кубок Гагарина.

Даже в чемпионские сезоны в КХЛ стартовые раунды «Ак Барс» проводил не идеально. Этого не скажешь по счету тех серий, но почти все матчи проходили в упорной борьбе.

2018 год «Ак Барс» – «Амур» 4:1 2009 «Ак Барс» – «Барыс» 3:0 2010 «Ак Барс» – «Барыс» 3:0

Именно поэтому все провалы Билялетдинова были в основном связаны с попаданием на сильного соперника в первом раунде. Таким образом, «Ак Барс» вылетал в первом раунде от «Салавата Юлаева» и в 2019-м году от омского «Авангарда».

Нынешняя сетка плей-офф максимально благоволит «Ак Барсу». Сначала разминка с «Нефтехимиком», затем чуть более сильный «Адмирал». У Билялетдинова есть время вывести команду на пик формы.

Фото на анонсе: ak-bars.ru