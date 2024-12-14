Ул.Кремлевскую в Казани закроют для проезда для подготовки новогодних мероприятий

Участок улицы Кремлевской в Казани будет перекрыт с 19 декабря по 14 января. Причиной стала подготовка новогодних мероприятий, объяснили в пресс-службе мэрии столицы РТ.

Речь идет об участке от улицы Чернышевского до площади Первого Мая. Кроме того, ограничения могут ввести по обеим сторонам улицы Сибгата Хакима — от пересечения улиц Декабристов и Абсалямова, по улице Бондаренко — от дома №3 до примыкания к улице Хакима, по улице Зайни Султана — от улицы Шигабутдина Марджани до Каюма Насыри и по улице Марджани — от улицы Татарстан до улицы Фатыха Карима. На этих отрезках движение транспорта могут закрыть, если возникнет необходимость, уточнили в исполкоме.