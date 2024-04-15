Улицы Нижнекамска начала очищать новая техника — большие пылесосы

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамске на улицах города работает новая вакуумная подметательно-уборочная машина или как их называют большие пылесосы. Техника предназначена для очистки бордюров от пыли, грязи, окурков и прочего мусора, который автовладельцы выбрасывают из окон машин. Водители работают на ней круглосуточно в две смены, если позволяет погода.

«Если очень сильный дождь, то уже эти работы нельзя проводить. Они технически не возможны. То есть набирается в пылесос, в кузов вода, он наполняется водой, а сама грязь остается на асфальте. Поэтому либо в сухую погоду, либо когда моросит», — рассказала замдиректора МУП «КПБ» по производству Юлия Ветлугина.

Теперь нижнекамские дороги будут обслуживать две такие машины. Также в городе задействована еще одна подобная модель, но с прицепом. Она больше подходит для сильно загрязненных участков. Вакуумный же вариант применяют для поддержания чистоты.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Если это не сильно загрязненная улица, то по 2-3 улицы за смену водитель проходит, если очень сильно грязно, то и одну может не успеть сделать», — пояснила Ветлугина.

Чтобы определить маршрут уборки, сотрудники комплексного предприятия благоустройства предварительно объезжают улицы в поисках наиболее загрязненных участков. От этого зависит, какой вид техники выйдет на линию. Затем мусор вывозят на базу МУП «КПБ», а уже оттуда — на свалку.