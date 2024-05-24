Улицы Казани начали украшать цветочными «скульптурами»

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Казанские улицы начали оформлять фигурами из цветов. Совсем скоро украшения появятся на 8 участках, пишет пресс-служба мэрии столицы РТ.

Сейчас работы идут на улице Рихарда Зорге (где сквер Славы) и на улице Шуртыгина (напротив администрации Советского района). Улицу Татарстан хотят украсить фигурой «Барса», а на улице Тихомирнова жители смогут вскоре посмотреть «Алису», «Кролика» и «Цветочное дерево».

На улице Петербургской появятся вазоны, а на улице Девятаева можно будет увидеть фигуру «Мир в твоих руках». Появятся украшения из цветов и на улице Декабристов, там установят «человечков», а «Аистов» казанцы смогут лицезреть на улице Николая Ершова.

Еще цветочные скульптуры украсят улицы Пушкина, Лобачевского, Сибгата Хакима, Оренбургский тракт, проспект Универсиады и другие городские локации. Всего этим летом в Казани украсят цветами 84 улицы.