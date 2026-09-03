Улицы Казани могут перекрывать в сентябре и октябре из-за крупных мероприятий

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В Казани в сентябре и октябре могут временно ограничивать движение и парковку в центре города из-за проведения нескольких международных и всероссийских мероприятий. Первые ограничения планируется ввести 10 сентября. Это следует из постановления исполкома Казани.

Первое ограничение может начать действовать в 20:00 10 сентября и продлиться до 23:59 11 сентября. В это время в Казани пройдет заседание Совета руководителей пенитенциарных служб стран СНГ.

Следующие ограничения запланированы с 22:00 13 сентября до конца 18 сентября. Движение транспорта и парковку могут запретить на объездной дороге вокруг стадиона «Ак Барс Арена». Меры связаны с подготовкой к встречам генеральных прокуроров стран ШОС и СНГ.

С 20:00 29 сентября до 23:59 1 октября движение вновь могут ограничить в центре Казани. В эти дни город примет 36-е заседание Координационного совета генеральных прокуроров стран СНГ и 24-ю встречу генеральных прокуроров государств – членов ШОС.

Еще один период ограничений запланирован с вечера 4 октября до конца 10 октября. Они могут затронуть улицу Хади Такташа на участке от Спартаковской до Марселя Салимжанова. В это время в Казани пройдет всероссийское совещание руководителей органов ЗАГС.

Кроме того, вечером 27 октября движение могут временно закрыть на улицах Пушкина, Театральной и части улицы Карла Маркса. Ограничения могут продлиться до конца следующего дня и будут связаны с проведением в Казани Генеральной ассамблеи Института стандартизации и метрологии исламских государств.

Все перечисленные ограничения движения и парковки будут вводиться только при необходимости.