Улицу Жириновского торжественно открыли в Уфе к 80-летию политика

Улицу, названную в честь основателя ЛДПР Владимира Жириновского, открыли в Уфе. Торжественная церемония прошла в рамках мероприятий к 80-летию политика. Об этом сообщил «ТАСС» лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Ранее городской совет Уфы единогласно поддержал идею увековечить имя Жириновского в названии одной из городских улиц. Новая улица протяженностью около 800 метров проходит между Ольховой улицей в Демском районе и одной из проектируемых улиц в Ленинском районе города.

Леонид Слуцкий отметил, что Владимир Жириновский стал первым российским политиком, чей 80-летний юбилей отмечается на государственном уровне по указу Президента. По его словам, по всей стране проходят десятки памятных мероприятий, устанавливаются памятники основателю ЛДПР, а его именем называют улицы. Он подчеркнул, что люди сохраняют память о Жириновском и ценят его вклад, в том числе его отношение к стране.

Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате, окончил Институт стран Азии и Африки. В 1989 году он участвовал в создании Либерально-демократической партии Советского Союза, которая в 1992 году была преобразована в ЛДПР.

Жириновский избирался депутатом всех восьми созывов Госдумы, шесть раз участвовал в выборах Президента России и был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Он умер 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни.