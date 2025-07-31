Улицу Воровского в Казани отремонтировали по нацпроекту

Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан

Капитальный ремонт участка улицы Воровского – от улицы Фатыха Амирхана до улицы Адоратского – завершен в Ново-Савиновском районе Казани. Работы проведены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.

Протяжённость обновленного участка составляет 0,7 км, ширина – две полосы движения. В рамках ремонта уложен верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона марки ЩМА-16 на площади более 12 тысяч квадратных метров. Также отремонтированы тротуары общей площадью свыше 2,7 тысячи квадратных метров.

Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан

Дополнительно специалисты заменили 1 574 погонных метра дорожного бордюрного камня и 1 988 погонных метров бордюра тротуаров.

Для повышения уровня безопасности дорожного движения на участке установлены 32 дорожных знака, смонтировано 72 погонных метра пешеходных ограждений, а также нанесена обновленная дорожная разметка.

Работы выполнила подрядная организация ООО «Автодорстрой».

По информации Минтранса РТ, в 2025 году в рамках национального проекта на территории Казанской агломерации планируется реализовать строительно-монтажные работы на 17 объектах, общей протяжённостью свыше 21 км.