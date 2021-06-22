Улицу Шамиля Усманова в Челнах отремонтировали на четверть

Капитальный ремонт улицы Шамиля Усманова в Набережных Челнах выполнен на 25%, сообщили в исполкоме города.

«Сегодня дорожники произвели демонтаж бордюрного камня, фрезерование асфальто-бетонного покрытия, обустройство оснований для парковочного кармана, готовят места для закладки фундамента опор освещения», — сообщил заместитель руководителя исполкома города Илья Зуев.

Работы проводятся в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Сумма финансирования составляет 100 млн рублей.

Ремонт ведется на участке от пооспекта Дружбы Народов до проспекта Хасана Туфана. На отрезке в 1,5 км планируется обустроить 350 парковочных мест, 250 дорожных знаков, 40 опор освещения и десять «лежачих полицейских». Сдача работ намечена на октябрь этого года.