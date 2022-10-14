Улицу Промысловую в Казани будут поэтапно закрывать для движения автомобилей

В Казани поэтапно ограничат движение по улице Промысловой из-за строительства теплотрассы, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Движение будет закрыто:

С 16 по 26 октября на ул.Промысловой, возле детского сада №35 по ул.Авангардной, 159а, будет полностью закрыта проезжая часть.

С 19 по 29 октября для движения транспортных средств будет полностью закрыта проезжая часть на участке ул.Промысловой от дома №147б до дома 147а по ул.Авангардной.

С 19 по 27 октября на ул.Промысловой будет полностью закрыта проезжая часть на участке от дома №147а до дома №153 по ул.Авангардной.

С 20 по 30 октября движение транспорта ограничат на ул.Промысловой, на участке от дома №153 до дома №155 по ул.Авангардной, проезжая часть здесь так же будет полностью закрыта.