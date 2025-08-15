news_header_top
Общество 15 августа 2025 11:08

Улицу Октябрьскую протяженностью 0,8 км отремонтировали в Казани

Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Ново-Савиновском районе Казани отремонтировали улицу Октябрьскую на участке от улицы Гагарина до улицы Восстания. Протяженность дороги составляет 0,8 км, а ширина – две полосы, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

На объекте уложен верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-16 общей площадью более 6 тыс. кв. м. Также обновлены тротуары общей площадью 490 кв. м с заменой 251 погонного метра дорожного бортового камня и 100 погонных метров тротуарного бортового камня.

Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ

Для повышения безопасности движения установлены дорожные знаки, нанесена разметка и обустроена пешеходная дорожка.

Отремонтированная дорога обеспечивает подъезд к важным социальным объектам района, включая МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №43», диспансерно-поликлиническое отделение №2 РКПБ, МАДОУ «Детский сад №315 комбинированного вида» и другие учреждения.

Работы на объекте выполнены подрядной организацией ООО «Автодорстрой».

Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ

