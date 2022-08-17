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Транспорт
17 августа 2022  10:32

Улицу Мулланура Вахитова в Казани закроют для движения транспорта

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В Казани на время ограничат движение транспорта по улице Мулланура Вахитова из-за реконструкции магистрального тепловода.

С 18 августа по 17 сентября будут закрыты местный проезд и тротуар в месте пересечения ул.Мулланура Вахитова с ул.Большая Крыловка.

С 22:00 25 августа до 6:00 26 августа, а также с 22:00 30 августа до 6:00 31 августа будет закрыт местный проезд возле здания №4 по ул.Мулланура Вахитова, сообщает пресс-служба городской мэрии.

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