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Общество 29 августа 2023 11:52

Улицу Ильича в Казани на время перекроют из-за строительства сетей

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В Казани на время ограничат движение транспорта по улице Ильича. Часть дороги перекроют из-за строительства наружных тепловых сетей, передает пресс-служба мэрии города.

С 23.00 2 сентября до 5.00 3 сентября будет полностью закрыт проезд в районе здания №1.

С 23.00 4 сентября до 5.00 5 сентября полностью закроют проезжую часть вблизи здания №25.

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