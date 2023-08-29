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Улицу Ильича в Казани на время перекроют из-за строительства сетей
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В Казани на время ограничат движение транспорта по улице Ильича. Часть дороги перекроют из-за строительства наружных тепловых сетей, передает пресс-служба мэрии города.
С 23.00 2 сентября до 5.00 3 сентября будет полностью закрыт проезд в районе здания №1.
С 23.00 4 сентября до 5.00 5 сентября полностью закроют проезжую часть вблизи здания №25.
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