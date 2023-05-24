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Улицу Фучика в Казани частично закрыли до конца декабря из-за строительства метро
В Казани ограничили движение транспорта по улице Фучика до декабря. Это связано со строительством второй линии метрополитена, сообщает пресс-служба городской мэрии.
До 20 декабря закрыта проезжая часть по ул.Фучика от дома №64 к1 до ул.Завойского, сообщили в Комитете внешнего благоустройства Исполкома города.
Напомним, строительство первого пускового комплекса второй ветки метро планируется завершить в 2027 году.
Как сообщал «Татар-информ», до 2026 года на строительство планируется выделить еще 3 млрд рублей. Количество пассажиров, пользующихся подземкой, к 2030 году, по планам Минтранса РТ, должно возрасти до 45,1 млн человек.
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