Улицу Фучика в Казани частично закрыли до конца декабря из-за строительства метро

В Казани ограничили движение транспорта по улице Фучика до декабря. Это связано со строительством второй линии метрополитена, сообщает пресс-служба городской мэрии.

До 20 декабря закрыта проезжая часть по ул.Фучика от дома №64 к1 до ул.Завойского, сообщили в Комитете внешнего благоустройства Исполкома города.

Напомним, строительство первого пускового комплекса второй ветки метро планируется завершить в 2027 году.

Как сообщал «Татар-информ», до 2026 года на строительство планируется выделить еще 3 млрд рублей. Количество пассажиров, пользующихся подземкой, к 2030 году, по планам Минтранса РТ, должно возрасти до 45,1 млн человек.