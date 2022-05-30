Уличный театр «Легкие крылья» из Альметьевска откроет сезон премьерой спектакля «Этно», показ состоится сегодня, 30 мая, на площадке перед ДК «Нефтьче». Об этом «Татар-информу» рассказала исполняющая обязанности директора Гульназ Саубанова.

«Спектакль „Этно“ — это выразительное, наполненное карнавальной игрой, ритуалом событие, которое заряжает зрителей позитивной энергией. „Этно“ исследует постпандемический мир. Миф создается на глазах у публики и часто с ее помощью. Он призван восстановить связь времен и задать актуальную точку отсчета в изменившейся жизни», — пояснила собеседница агентства.

«В ближайшее время спектакль „Этно“ мы покажем 30 мая в Альметьевске, 8 июня — на фестивале уличных театров „Передвижники“ в Геленджике. Он будет проходить с 6 по 10 июня», — отметила и. о. директора.

Режиссером спектакля выступила Анна Шишкина из Санкт-Петербурга. По ее задумке, уличные граффити воплощают пещерные росписи, герои странствуют по миру духов, а живой вокал наполняет площадную игру особенной энергией.

«Рассказывая личные истории, актеры разных национальностей сплетают размышления о своем этносе в одно полотно, в котором причудливо переплетаются культуры разных народов», — добавила Гульназ Саубанова.

Начало показа запланировано на 19.30.