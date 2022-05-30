Уличный театр «Легкие крылья» из Альметьевска откроет сезон премьерой спектакля «Этно»
Уличный театр «Легкие крылья» из Альметьевска откроет сезон премьерой спектакля «Этно», показ состоится сегодня, 30 мая, на площадке перед ДК «Нефтьче». Об этом «Татар-информу» рассказала исполняющая обязанности директора Гульназ Саубанова.
«Спектакль „Этно“ — это выразительное, наполненное карнавальной игрой, ритуалом событие, которое заряжает зрителей позитивной энергией. „Этно“ исследует постпандемический мир. Миф создается на глазах у публики и часто с ее помощью. Он призван восстановить связь времен и задать актуальную точку отсчета в изменившейся жизни», — пояснила собеседница агентства.
«В ближайшее время спектакль „Этно“ мы покажем 30 мая в Альметьевске, 8 июня — на фестивале уличных театров „Передвижники“ в Геленджике. Он будет проходить с 6 по 10 июня», — отметила и. о. директора.
Режиссером спектакля выступила Анна Шишкина из Санкт-Петербурга. По ее задумке, уличные граффити воплощают пещерные росписи, герои странствуют по миру духов, а живой вокал наполняет площадную игру особенной энергией.
«Рассказывая личные истории, актеры разных национальностей сплетают размышления о своем этносе в одно полотно, в котором причудливо переплетаются культуры разных народов», — добавила Гульназ Саубанова.
Начало показа запланировано на 19.30.
Видео, фото: уличный театр «Легкие крылья».