Уличный театр и вечеринка: какие новогодние мероприятия можно посетить 2 января

В казанских парках и скверах продолжается новогодняя программа. Сегодня жителей и гостей города ожидают вечеринка на катке, выступления артистов уличного театра, а также спектакли и различные активности. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Так, в 15.00 пройдет праздничная программа «Дед Мороз и Снегурочка», а в 17.00 ее повторят для жителей Дербышек.

В 16.00 все желающие смогут посетить детский спектакль «Новый год в Заполярье!», который на бульваре «Ак чәчәкләр» проведут артисты Молодежного театра на Булаке. В 19.00 он пройдет также в парке «Калейдоскоп». Постановка посвящена приключениям пингвинят Мини и Вини.

Сквер «Звездный» также порадует своих гостей представлением. В 16.30 его проведет уличный театр «Зилант». А в сквере по улице Даурской гости и жители города увидят представление уличного театра «Волшебство в Казани». Начало мероприятия намечено на 17.00.

В это же время начнется праздничное мероприятие на площадке у Чаши. В 18.00 стартует «Вечеринка на катке» в парке «Черное озеро».